Rajasthan Budget 2026 : दीया कुमारी का ऐलान, राजस्थान की जनता के लिए गुड न्यूज, 2 लाख के पार हो जाएगी सालाना इनकम

Rajasthan Budget 2026 : भजनलाल सरकार का आज तीसरा पूर्ण बजट पेश किया जा रहा है। इस बजट को राजस्थान विधानसभा में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी पेश कर रही हैं। दीया कुमारी ने कहा कि साल 2026-27 में राजस्थानियों की सालाना इनकम 2 लाख के पार हो जाएगी।