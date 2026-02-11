Good News: राजस्थान में नई जल नीति लाएगी भजनलाल सरकार, 3 हजार संविदाकर्मियों की होगी भर्ती

New Water Policy In Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए नई जल नीति लाएगी जाएगी। साथ ही जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। साथ ही वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में पानी की समस्या से निपटने के लिए कई बड़े एलान भी किए।