जयपुर

Good News: राजस्थान में नई जल नीति लाएगी भजनलाल सरकार, 3 हजार संविदाकर्मियों की होगी भर्ती

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान में पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए नई जल नीति लाएगी जाएगी। साथ ही जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी।

जयपुर

Anil Prajapat

Feb 11, 2026

New water policy in Rajasthan

Photo: AI generated

New Water Policy In Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए नई जल नीति लाएगी जाएगी। साथ ही जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। साथ ही वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में पानी की समस्या से निपटने के लिए कई बड़े एलान भी किए।

विधानसभा में बजट घोषणा के दौरान वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन योजना के तहत 6500 गांवों को हर घर नल से जोड़ा जाएगा। इस पर कुल 4500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं, 2300 करोड़ की लागत से शहरों में पेयजल का इंतजाम होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि अगले साल 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। देशनोक में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने 750 करोड़ खर्च होंगे। 1092 गांवों तक बिसलपुर योजना का पानी पहुंचाने की योजना को और बेहतर बनाने के लिए 650 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

नई जल नीति लाएगी सरकार

वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि राजस्थान में नई जल नीति लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि गर्मी में पर्याप्त पेजजल के लिए प्रदेशभर में 600 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे।

3 हजार संविदाकर्मियों की नियुक्ति की घोषणा

राजस्थान बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमार ने कहा कि आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने तथा पेयजल योजनाओं के समुचित ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए हमारे द्वारा पिछले बजट में घोषित 1050 तकनीकी अधिकारियों कर्मचारियों के संविदा काडर में वृद्धि करते हुए 3000 पदों पर भर्ती की जाएगी।

Rajasthan Budget 2026: जयपुर और टोंक के लिए खुली तिजोरी, बीसलपुर लाइन पर 650 करोड़ खर्च करेगी सरकार, लाखों लोगों की बुझेगी प्यास
जयपुर
Rajasthan Budget 2026

भजन लाल शर्मा

दीया कुमारी

राजस्थान बजट 2026

rajasthan news

rajasthan news in hindi

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

11 Feb 2026 12:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: राजस्थान में नई जल नीति लाएगी भजनलाल सरकार, 3 हजार संविदाकर्मियों की होगी भर्ती

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: सीकर, झुंझुनूं और भरतपुर में एयरपोर्ट निर्माण का प्रस्ताव

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

जयपुर

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान के इन परिवारों को बड़ी सौगात, हर महीने सीधे खाते में आएंगे 1200 रुपए

What are expectations of Rajasthan 8 crore people from budget 2026 read ground report
जयपुर

Rajasthan Budget 2026 : दिया कुमारी ने राजस्थान के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स का जीता दिल, 8वें वेतन आयोग पर किया बड़ा ऐलान

Rajasthan Budget 2026 State employees and pensioners wins hearts Diya Kumari 8th Pay Commission big announcement
जयपुर

Rajasthan Budget: घुमंतु बच्चों की शिक्षा के नई योजना, 17895 आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर भी बड़ी घोषणा

What are expectations of Rajasthan 8 crore people from budget 2026 read ground report
जयपुर

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान में युवाओं को सिखाई जाएगी विदेशी भाषा, 20,000 रुपये का ई-वाउचर भी दिया जाएगा

Rajasthan Budget 2026
शिक्षा

Rajasthan Budget 2026: बजट में पंचायतों को लेकर हुआ बड़ा एलान, आदिवासियों को अब मिलेगा जमीन का मालिकाना हक

Rajasthan Budget 2026
जयपुर
