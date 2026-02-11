राजस्थान बजट: पशुपालकों के लिए खुशखबरी, ‘सरस’ को लेकर बड़ी घोषणा

जयपुर। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में ऐसी घोषणाएं की हैं जो प्रदेश के किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। सबसे बड़ी खबर यह है कि राजस्थान की लोकप्रिय डेयरी ब्रांड 'सरस' अब राज्य की सीमाओं को पार कर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी अपने आउटलेट खोलेगी।