Rajasthan Budget: 560 करोड़ की लागत से बनेगा एलिवेटेड रोड, जानिए जयपुर को बजट में और क्या मिला

1. बेनाड़ रोड, कालवाड़ रोड, खातीपुरा रोड व मानसरोवर क्षेत्र में 125 करोड़ की लागत से सेक्टर सड़कें बनाई जाएंगी।

2. जयपुर के आमेर क्षेत्र में दौलतपुरा से बगवाड़ा तक 2.8 किमी सड़क बनेगी, जिस पर 1 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च होंगे।

3. आमेर क्षेत्र में ताला मोड़ से बिलोची सड़क वाया कांट तक 5 किमी लंबी सड़क बनेगी, जिस पर 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

4. आमेर क्षेत्र में शाहपुरा-जयपुर स्टेट हाईवे-248 से भूरानपुरा तक 2 करोड़ 3 लाख की लागत से 4.5 किमी लंबी सड़क बनेगी।

5. चौमूं क्षेत्र में नेशनल हाईवे-52 सीकर रोड़ से प्राचीन भोमिया जी महाराज मन्दिर तक 80 लाख की लागत से सीसी सड़क निर्माण कार्य होगा।

6. चौमूं क्षेत्र में मैन स्टैण्ड से मालेश्वर मन्दिर तक सीसी सड़क निर्माण होगा, जिस पर 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

7. चौमूं में 5 करोड़ की लागत से 18 किमी लंबी सड़क बनेगी।

8. दूदू क्षेत्र में नेशनल हाईवे-8 से शैलेश्वर महादेव मन्दिर तक 8 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण होगा।

9. दूदू क्षेत्र में साली से जडावता तक 4 करोड़ 50 लाख की लागत से सड़क निर्माण होगा।

10. जमवारामगढ़ क्षेत्र में अजबपुरा कॉलेज मोड़ से धौलारोड, लालवास सड़क से नांगलबेला, नांगल गोगारियान से ईश्वरसिंहपुरा, जगमालपुरा से हनुमान मंदिर तेजाजी मंदिर तक सड़क निर्माण होगा। जिस पर कुल 4 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे।

11. कालवाड़ से जोरपुरा सुन्दरियावास (वाया मण्डा भोपावास, तन की ढाणी) तक सड़क 10 किमी लंबी सड़क बनेगी, जिस पर 11 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

12. सांगानेर में मिसिंग लिंक एवं कॉलोनियों में 20 करोड़ की लागत से सड़कें बनेंगी।