11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur News: जयपुर में यहां 100 फीट चौड़ी होगी सड़क, अतिक्रमण हटेंगे; ट्रैफिक जाम से मिलेगी बड़ी राहत

Jaipur Master Plan: जयपुर शहर के व्यस्त मार्गों में से एक गोविंद मार्ग पर आने वाले दिनों में राह सुगम होने की उम्मीद है। मास्टर प्लान में यह रोड 100 फीट चौड़ी है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Feb 11, 2026

road news

Photo: AI generated

Jaipur Road News: जयपुर शहर के व्यस्त मार्गों में से एक गोविंद मार्ग पर आने वाले दिनों में राह सुगम होने की उम्मीद है। मास्टर प्लान में यह रोड 100 फीट चौड़ी है। इसी के अनुरूप इस मार्ग को चौड़ा किया जाएगा। अभी मौके पर सडक़ 50 से 60 फीट ही चौड़ी है। कई जगह अतिक्रमण से वाहन चालक परेशान होते हैं। जबकि, दिल्ली और आगरा रोड के ट्रैफिक की सर्वाधिक आवाजाही इसी मार्ग से होती है। बहुत समय से इस मार्ग को चौड़ा करने की कोशिश चल रही है।

निगम मुख्यालय में मंगलवार को बैठक के दौरान आयुक्त गौरव सैनी ने अधिकारियों गोविंद मार्ग की चौड़ाई मास्टर प्लान अनुसार 100 फीट किए जाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, 28 जनवरी को ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में सड़क को 100 फीट करने और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। हालांकि, पिछले कई वर्ष से गोविंद मार्ग पर एलिवेटेड रोड बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन वह मूर्तरूप नहीं ले पाई।

इस अड़चन का निकालना होगा तोड़

टीसीबी की बैठक में निगम की ओर से बताया गया पीटी सर्वे करवा लिया है। पूर्व में 60 फीट पर पट्टे जारी किए गए हैं। ऐसे में कितने भवन और कितना हिस्सा हटाया जाना है, इसकी रिपोर्ट निगम तैयार करेगा। विस्तृत सूची प्रशासनिक उप समिति के सामने रखी जाएगी।

ये काम भी होंगे

-अम्बाबाड़ी और पानीपेच तिराहे को जोडऩे वाली लिंक रोड पर बॉक्स डालकर रपट को ऊंचा किया जाएगा।
-ट्रैफिक सिग्नल को एआइ आधारित नियंत्रित सिग्नल में अपग्रेड किया जाएगा।
-स्टेट हैंगर चौराहे पर 25 मीटर व्यास में पर सर्कल बनाया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Budget 2026: बजट में जयपुर को मिल सकती है बड़ी सौगात, ये घोषणाएं संभव
जयपुर
Rajasthan Budget 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 07:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur News: जयपुर में यहां 100 फीट चौड़ी होगी सड़क, अतिक्रमण हटेंगे; ट्रैफिक जाम से मिलेगी बड़ी राहत

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Budget 2026: बजट में जयपुर को मिल सकती है बड़ी सौगात, ये घोषणाएं संभव

Rajasthan Budget 2026
जयपुर

आज खुलेगा खुशियों का पिटारा; बुजुर्ग-युवाओं-महिलाओं-किसानों की भरेगी जेब!, जानें राजस्थान बजट में और क्या मिल सकता है

Rajasthan Budget 2026
जयपुर

Rajasthan Budget 2026 : पंचायत-निकाय चुनाव से पहले भजनलाल सरकार का बजट, इन पर रहेगा सीधा फोकस, बड़ी घोषणाओं की उम्मीद

Rajasthan budget 2026
जयपुर

Rajasthan Budget 2026: जयपुर मेट्रो फेज-2 को लेकर हो सकती है बड़ी घोषणा, भजनलाल सरकार के बजट पर टिकी निगाहें

Jaipur-Metro
जयपुर

मणिपुर ऑपरेशन में बहादुरी की मिसाल, राजस्थान के मेजर शेखावत को मिला सेना मेडल

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.