Jaipur News: जयपुर में यहां 100 फीट चौड़ी होगी सड़क, अतिक्रमण हटेंगे; ट्रैफिक जाम से मिलेगी बड़ी राहत

Jaipur Road News: जयपुर शहर के व्यस्त मार्गों में से एक गोविंद मार्ग पर आने वाले दिनों में राह सुगम होने की उम्मीद है। मास्टर प्लान में यह रोड 100 फीट चौड़ी है। इसी के अनुरूप इस मार्ग को चौड़ा किया जाएगा। अभी मौके पर सडक़ 50 से 60 फीट ही चौड़ी है। कई जगह अतिक्रमण से वाहन चालक परेशान होते हैं। जबकि, दिल्ली और आगरा रोड के ट्रैफिक की सर्वाधिक आवाजाही इसी मार्ग से होती है। बहुत समय से इस मार्ग को चौड़ा करने की कोशिश चल रही है।