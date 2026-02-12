Rajasthan Budget: पंचायत चुनावों से पहले सरकार का ‘मास्टर स्ट्रोक’, 35 लाख किसानों को दिया सबसे बड़ा तोहफा

किसानों को राहत देते हुए कृषि भूमि के पट्टों की बकाया किस्तें 1 अप्रेल से 30 सितंबर 2026 तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए पावर टिलर, डिस्क प्लाउ, कल्टीवेटर, हैरो और रीपर जैसे उपकरणों पर 160 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जिससे सीधे तौर पर करीब पचास हजार किसान लाभान्वित होंगे। 500 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे।