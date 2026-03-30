Weather Update 30 March : राजस्थान में 3 घंटे में आज बदल जाएगा मौसम, इन 12 जिलों में झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में प्रदेश में तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। रविवार को सबसे अधिक अधिकतम तापमान कोटा में 39.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा चूरू में 37.6, पिलानी और अलवर में 37.2, बाड़मेर में 37, सीकर में 36, जैसलमेर में 35.8, जोधपुर में 35.3, श्रीगंगानगर में 34.5 और बीकानेर में 34.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। बढ़ती गर्मी के बीच अब बारिश और आंधी से लोगों को अस्थायी राहत मिलने की उम्मीद है।