30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Update 30 March : राजस्थान में 3 घंटे में आज बदल जाएगा मौसम, इन 12 जिलों में झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी

Weather Update 30 March : मौसम विभाग ने आज 30 मार्च को राजस्थान के 12 जिलों में तीन घंटे के अंदर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 30, 2026

Weather Update Meteorological Department Today 30 March Rajasthan 12 districts drizzling rain Yellow Alert

फाइल फोटो पत्रिका

Weather Update 30 March : राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के बाद मौसम विभाग ने आज 30 मार्च को राजस्थान के 12 जिलों में तीन घंटे के अंदर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग की सुबह करीब 10.50 बजे जारी नई भविष्यवाणी के अनुसार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, पाली, अजमेर, चूरू जिलों और आस-पास के क्षेत्र में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ बूंदाबांदी हल्की बारिश होने की संभावना है।

इसके साथ ही 20-30 KMPH की गति से कहीं-कहीं पर तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। इस सिस्टम का असर 31 मार्च को भी जारी रहेगा। 1 अप्रैल को सिस्टम का असर खत्म होगा और प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा।

जयपुर में आज कैसा रहेगा मौसम?

जयपुर में सुबह से तेज हवाओं का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने अभी अभी जयपुर के मौसम के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार को जयपुर में सुबह 11.30 बजे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जयपुर का आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई। रविवार को जयपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

मौसम विभाग ने आम जनता को सलाह

मौसम विभाग ने आम जनता को सलाह दी है कि इन इलाकों में अचानक मौसम बदलने और तेज आंधी के कारण जनजीवन प्रभावित हो सकता है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। खासतौर पर किसानों को फसल और खुले में रखे सामान की सुरक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।

रविवार को कमजोर रहा सिस्टम

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार रविवार को इस सिस्टम का असर अपेक्षाकृत कमजोर देखने को मिला। बीकानेर संभाग में पूरे दिन मौसम शुष्क बना रहा और तेज धूप निकली। वहीं जालोर, सिरोही और पाली जिलों में हल्के बादल छाए रहे।

जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग में आसमान पूरी तरह साफ रहा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार वातावरण में नमी की कमी के कारण सिस्टम पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाया, जिससे बारिश नहीं हुई।

रविवार को कोटा में सबसे अधिक अधिकतम तापमान

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में प्रदेश में तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। रविवार को सबसे अधिक अधिकतम तापमान कोटा में 39.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा चूरू में 37.6, पिलानी और अलवर में 37.2, बाड़मेर में 37, सीकर में 36, जैसलमेर में 35.8, जोधपुर में 35.3, श्रीगंगानगर में 34.5 और बीकानेर में 34.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। बढ़ती गर्मी के बीच अब बारिश और आंधी से लोगों को अस्थायी राहत मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें

RGHS Update : राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का दायरा बढ़ा, जानें नया क्या है अपडेट?
जयपुर
Rajasthan Government Health Scheme scope has been expanded Know what new in update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Mar 2026 11:49 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update 30 March : राजस्थान में 3 घंटे में आज बदल जाएगा मौसम, इन 12 जिलों में झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्मृति में…राजस्थान की धड़कनों में कुलिशजी: काव्यांजलि

Karpoor Chandra Kulish 100th Birth Year, Jaipur, Jaipur News, Rajasthan News, Karpoor Chandra Kulish
जयपुर

JAIPUR: पंप मालिकों के ‘तुगलकी फरमान’, बिना सरकारी आदेश पोस्टर चस्पा, DSO बोले- ये कौन है तय करने वाले, किसको कितनी LPG GAS बेचनी है, होगी कार्रवाई

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज टमाटर और हरी मिर्ची के दामों में गिरावट, कैरी अभी महंगी

जयपुर

Rajasthan EV Charging Station: इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी, राजस्थान में लगेंगे 5 हजार नए चार्जिंग स्टेशन

Rajasthan to Install EV Charging Stations Every 500 Meters 5000 New Points to Transform Mobility Across State
जयपुर

Rajasthan Politics : 'भाजपा को गांधी और बाबा आम्टे के नाम से इतनी चिढ़…' अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार के लिए ऐसा क्यों कहा?

ashok gehlot
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.