‘सामान्य’ में हो रही ‘एसटी’ की गणना’! सांसद राजकुमार रोत ने गृह मंत्री अमित शाह से ऐसा क्यों कहा?

अमित शाह को लिखे पत्र में राजकुमार रोत ने एक बेहद चौंकाने वाले आंकड़े का जिक्र करते हुए केंद्र की पूर्व और वर्तमान सरकारों को कटघरे में खड़ा किया है। सांसद ने कहा कि "देश की राजधानी नई दिल्ली में पिछले कई दशकों से देश के अलग-अलग राज्यों (विशेषकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़) से आए करीब 20 से 22 लाख आदिवासी समुदाय के लोग रोजी-रोटी और निवास के सिलसिले में रह रहे हैं। लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण इन्हें आज तक दिल्ली की स्थानीय एसटी सूची में शामिल नहीं किया गया। हद तो तब हो गई जब वर्ष 2011 की राष्ट्रीय जनगणना में भी एनसीआर (NCR) दिल्ली में आदिवासियों की कुल संख्या 'शून्य' (Zero) दर्शा दी गई थी। इस बार भी वही खेल दोहराने की साजिश हो रही है।"