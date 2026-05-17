Diya Kumari : ‘वीआईपी काफिला’ छोड़ ट्रेन का सफर, डिप्टी सीएम पर दिखा PM मोदी की अपील का असर

इस यादगार और सुखद यात्रा के बाद डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर सफर के खूबसूरत पलों और यात्रियों के साथ बातचीत की तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के “राष्ट्र प्रथम” के प्रेरणादायी आह्वान को आत्मसात करते हुए आज अजमेर प्रवास हेतु भारतीय रेल से सफर किया तथा सहयात्रियों के साथ आत्मीय संवाद कर उनके विचारों और अनुभवों को जाना। आज आवश्यकता इस बात की है कि विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत को भी जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया जाए। सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) के प्रति बढ़ता विश्वास देश को आर्थिक सुदृढ़ता, ऊर्जा संरक्षण और स्वच्छ परिवेश की दिशा में नई गति प्रदान करता है।"