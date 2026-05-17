Rajasthan Politics : कांग्रेस के दो पूर्व ‘खिलाड़ियों’ का रौद्र रूप, BJP सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, देखें VIDEO

"सुनिए, अगर एक पत्थर भी गिरा न वहां से तो आपकी जड़ें खोद दूंगा वहां से... आप तड़पोगे! पैर पकड़ोगे इसके कि माफ कर दो... माफ कर दो...। आप हमें उकसाओ मत फालतू में, अच्छे से काम करो। अब आप समझ लेना इनकी दीवार गिरी तो वो आपके ऊपर ही गिरेगी...। मैं छोड़ूंगा नहीं! जो मेरे कार्यकर्ता को परेशान करेगा मैं उसे दौड़ा-दौड़ा कर मारूंगा ये समझ लो। मुझे बीजेपी वालों से कोई लेना-देना नहीं है, उन्हें पकड़ो या छोड़ो, लेकिन मेरे लोग परेशान नहीं होने चाहिए।"