Rajya Sabha Elections : राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर मंथन, इन 2 दिग्गजों को मिली उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी

Rajya Sabha Elections : भाजपा प्रदेश कोर ग्रुप की शनिवार को हुई बैठक में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बैठक में उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को अधिकृत किया गया। दोनों नेता प्रत्येक सीट के लिए तीन-तीन नामों का पैनल तैयार कर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजेंगे, जहां अंतिम निर्णय होगा। राजनीतिक तौर पर यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि जून में राजस्थान से राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही है।