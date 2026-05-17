17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajya Sabha Elections : राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर मंथन, इन 2 दिग्गजों को मिली उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी

Rajya Sabha Elections : भाजपा प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को अधिकृत किया गया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

May 17, 2026

Rajya Sabha Elections Rajasthan candidate selection responsibility Bhajanlal Madan Rathore

सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़। फाइल फोटो - ANI

Rajya Sabha Elections : भाजपा प्रदेश कोर ग्रुप की शनिवार को हुई बैठक में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बैठक में उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को अधिकृत किया गया। दोनों नेता प्रत्येक सीट के लिए तीन-तीन नामों का पैनल तैयार कर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजेंगे, जहां अंतिम निर्णय होगा। राजनीतिक तौर पर यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि जून में राजस्थान से राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही है।

बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा के साथ कांग्रेस को घेरने की रणनीति भी बनाई गई। भाजपा ने तय किया कि नीट पेपरलीक मामले में कांग्रेस के आरोपों का आक्रामक जवाब दिया जाएगा। नेताओं ने दावा किया कि पेपरलीक की शुरुआत नासिक से हुई और इसका राजस्थान सरकार से कोई संबंध नहीं है। साथ ही रीट परीक्षा प्रकरण को फिर उठाकर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को निशाने पर लेने की तैयारी की गई।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर भाजपा की जवाबी रणनीति

पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर भी भाजपा ने जवाबी रणनीति बनाई। बैठक में कहा गया कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत में ईंधन कीमतों में सीमित बढ़ोतरी हुई, जबकि कई देशों में भारी वृद्धि दर्ज की गई। पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए यह संदेश जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।

ग्राम चौपाल, ग्राम रथ यात्रा, पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण अभियान की समीक्षा

बैठक में ग्राम चौपाल, ग्राम रथ यात्रा और पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण अभियान की समीक्षा भी की गई। भाजपा नेतृत्व ने दावा किया कि इन अभियानों के जरिए सरकार और संगठन गांवों तक अपनी पहुंच मजबूत कर रहे हैं। जनता से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए संगठन और सरकार स्तर पर कार्ययोजना बनाने पर भी चर्चा हुई।

पारिवारिक कारणों से नहीं आईं राजे

बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भागीरथ चौधरी, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, राजेंद्र राठौड़, अशोक परनामी और अरुण चतुर्वेदी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पारिवारिक कारणों से शामिल नहीं हो सकीं। केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, सीपी जोशी, सतीश पूनिया और अलका गुर्जर वर्चुअल माध्यम से जुड़े, जबकि भूपेंद्र यादव कनेक्टिविटी समस्या के कारण शामिल नहीं हो पाए।

कांग्रेस को इन मुद्दों पर घेरेगी भाजपा

1- नीट पेपरलीक मामले में जवाबी अभियान।
2- रीट परीक्षा प्रकरण को फिर उठाने की तैयारी।
3- पेट्रोल-डीजल कीमतों पर वैश्विक संकट का हवाला।
4- सोशल मीडिया के जरिए आक्रामक प्रचार रणनीति।

जून में खाली होंगी तीन राज्यसभा सीटें

राजेंद्र गहलोत (भाजपा)
रवनीत सिंह बिट्टू (भाजपा)
नीरज डांगी (कांग्रेस)।

ये भी पढ़ें

NEET Re-Exam Update : नीट पुनर्परीक्षा की डेट 21 जून से बदलने की राजस्थान में उठी मांग, ये है बड़ी वजह
जयपुर
Rajasthan Teachers union Demands raised NEET re-examination 21 June date change

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 May 2026 09:01 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajya Sabha Elections : राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर मंथन, इन 2 दिग्गजों को मिली उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Patrika Amritam Jalam Abhiyaan : जयपुर में श्रमवीरों ने किया श्रमदान, तो ‘मुस्कुराने’ लगी 300 साल पुरानी बावड़ी

Patrika Amritam Jalam Abhiyaan Jaipur labour donate Shramdan 300 year old stepwell smiling
जयपुर

राजस्थान पत्रिका के प्रॉपर्टी एक्सपो का आज अंतिम दिन, घर खरीदने और रियल एस्टेट निवेश का बड़ा मौका

Rajasthan Patrika Property Expo 2026
जयपुर

Weather Update : आईएमडी की नई भविष्यवाणी, 18-22 मई से बदलेगा राजस्थान का मौसम, जानें मानसून पर नया अपडेट

Weather Alert IMD new forecast Rajasthan weather change 18-22 May know monsoon new update
जयपुर

राजस्थान में पेट्रोल पंपों की बड़ी चोरी उजागर: 7 संभागों में 16 नोजल सील; हर महीने 700 लीटर तक कम दे रहे थे पेट्रोल

Petrol Pump Fraud Rajasthan
जयपुर

Jaipur Crime : पेट दर्द ने खोला दरिंदगी का राज, 12 साल की बच्ची 7 माह की गर्भवती मिली, आरोपी हिरासत में

Jaipur Crime Stomach pain revealed secret raped 12-year-old girl found 7 months pregnant
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.