Jaipur Crime : पेट दर्द ने खोला दरिंदगी का राज, 12 साल की बच्ची 7 माह की गर्भवती मिली, आरोपी हिरासत में

मामले में पीड़िता के पिता ने 19 अगस्त 2025 को शहर के एक थाने में मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट के अनुसार 30 जुलाई 2025 को पड़ोसी आरोपी ने दस साल की बेटी को बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया। वहां उसने बच्ची को मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाए और उसके साथ गलत हरकतें कीं। आरोपी ने पीड़िता को डराया-धमकाया भी कि वह इस बारे में किसी को न बताए। इसके बाद आरोपी ने 17 अगस्त को दोबारा बच्ची को अपने घर बुलाकर गंदी हरकत दोहराई। डरी हुई पीड़िता ने जब परिजन को आपबीती बताई, तब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।