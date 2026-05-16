पत्रिका मोहल्ला मीटिंग, नाई की थड़ी: पेयजल लाइनें बिछीं, लेकिन दो साल बाद भी नलों में नहीं आया पानी

विकास समिति सचिव फरहत अली ने कहा कि मॉर्डन कॉलोनी और गोल्डन सिटी सहित आसपास के इलाकों में नियमित सफाई नहीं होती। कई दिनों तक कचरा पड़ा रहता है, जिससे बदबू और गंदगी फैलती है। आनंदीलाल जोलिया ने कहा कि पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होने से क्षेत्र में चोरी और असामाजिक गतिविधियों का डर बना रहता है। अनवर अली ने कहा कि 60 फीट रोड पर ड्रेनेज सिस्टम बदहाल है। बारिश में सड़क तालाब बन जाती है और लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है।