आईपीएल मैच के दौरान नगर निगम की पार्किंग में अवैध वसूली, चौपहिया वाहन के 40 की जगह 300 रुपए ले रहे

पार्किंग कर्मी: आपको भी पता है साब। आप आज मैच देखने आए हो… आज तो 300 ही लगेंगे।

संवाददाता: यह तो गलत है, जो तय रेट है, आपको वही लेना चाहिए।

पार्किंग कर्मी: कल से 40 ही लेंगे। आप देखलो, आपको पर्ची पर 300 रुपए लिखकर देंगे।

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इधर, 475 से लेकर 1100 रुपए तक की वसूली

उधर, एसएमएस स्टेडियम के आसपास अमर जवान ज्योति के सामने और अंबेडकर सर्किल के पास बनाए गए पार्किंग स्थलों पर भी भारी शुल्क वसूला गया। यहां दोपहिया वाहनों से 175 रुपए और चौपहिया से 475 से लेकर 1100 रुपए तक लिए गए। यहां पार्किंग कर्मियों ने बताया कि स्टेडियम से पार्किंग की दूरी के आधार पर ( स्टेडियम से जितनी कम दूरी, उतने अधिक पैसे) अलग-अलग श्रेणियों में पैमेंट लिया जा रहा है। दौसा से आए दर्शक अभिनव सिंह ने पार्किंग करने के दौरान कहा कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में इस तरह की वसूली गलत है।

दोपहिया वाहन: ₹149 जीएसटी

सिल्वर (कार पार्किंग): ₹399 जीएसटी

गोल्ड: ₹599 जीएसटी

प्लेटिनम: ₹749 जीएसटी

एलीट: ₹999 जीएसटी

(मौके पर कई लोग इस मोटी वसूली पर सवाल उठाते रहे तो वहां मौजूद बाउंसर्स उन्हें बताते रहे कि कंपनी ने सरकार से पार्किंग का ठेका करोड़ो में उठाया है, ऐसे में दाम तो लगेंगे ही।)