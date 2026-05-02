Weather News: आज सुबह से ही मौसम खराब, 11 बार चेतावनी, अब पूरी रात ओलावृष्टि,बारिश व आंधी का अलर्ट

Rajasthan Weather: जयपुर। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई जिलों के लिए तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है। जारी अलर्ट के अनुसार अगले 3 घंटों में मौसम अचानक बदल सकता है और कई स्थानों पर तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग आज सुबह से ही अलर्ट पर अलर्ट जारी कर रहा है। मौसम विभाग ने अब तक 11 बार अलर्ट जारी कर दिया है। अब ताजा अलर्ट देर रात जारी ​हुआ है। इस अलर्ट के अनुसार राजस्थान के दो जिलों में बारिश व 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफतार से तेज हवा चलने की चेतावनी दी है।