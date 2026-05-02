जयपुर में चली 80kmph की रफ्तार से आंधी, बारिश के बाद 10 डिग्री गिरा पारा, कई इलाकों में ब्लैकआउट

तेज अंधड़ का असर बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा। कई बड़े क्षेत्रों में 33 केवी ग्रिड एक घंटे से अधिक समय तक बंद रहे, जिससे शहर के बड़े हिस्से में ब्लैकआउट रहा। रामगंज ग्रिड के ट्रांसफार्मर पर पेड़ गिरने से परकोटा क्षेत्र में डेढ़ घंटे से अधिक बिजली गुल रही। मुरलीपुरा, भांकरोटा, मालवीय नगर, सिविल लाइंस, बनीपार्क और शास्त्री नगर सहित कई इलाकों में रात 11 बजे तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। बिजली विभाग की ओर से बार-बार जल्द सप्लाई शुरू करने का आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा।