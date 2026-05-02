Rajasthan Rain: 17 जिलों में IMD का डबल अलर्ट, 3 घंटे के अंदर बारिश, 80kmph की रफ्तार से आंधी आने की चेतावनी

जयपुर। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और लोगों को भीषण गर्मी के बीच तेज आंधी-बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 17 जिलों के लिए तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए अगले 3 घंटों के भीतर बारिश-आंधी और बिजली गिरने की आशंका जताई है। कई इलाकों में हवा की रफ्तार 60 से 80 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे नुकसान की संभावना भी बढ़ गई है।