Rajasthan News : ‘पेपर लीक’ पर फिर बड़ा एक्शन, एक दलाल और 3 डमी कैंडिडेट चढ़े SOG के हत्थे, देखें आरोपियों की लिस्ट

राजस्थान में प्रतियोगिता परीक्षाओं की पवित्रता को भंग करने वाले दलालों और डमी अभ्यर्थियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) ने एक और बड़ा धमाका किया है। प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले इस सिंडिकेट के 4 प्रमुख किरदारों को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुँचा दिया है। इस कार्रवाई की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में वे लोग शामिल हैं, जो खुद शिक्षा विभाग का हिस्सा हैं।