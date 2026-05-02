Good News: 3 करोड़ की लागत से अरावली की गोद में बनेगा आध्यात्मिक केंद्र, राजस्थान के इस शहर को मिली विशेष सौगात

spiritual center: अजमेर. अरावली पर्वतमाला की शांत व सुरम्य वादियों में स्थित विवेकानंद पार्क को अब एक आधुनिक आध्यात्मिक, योग और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बजट में घोषित इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके पूरा होने के बाद यह स्थल न केवल शहरवासियों बल्कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा।