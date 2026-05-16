शरीर ही ब्रह्माण्ड : एकत्व का सृजन मार्ग… आलेख पर प्रतिक्रियाएं

स्त्री-पुरुष, प्रकृति और सृष्टि रचना के गूढ़ आध्यात्मिक पक्ष को बेहद सुंदर और प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करता है यह लेख। भारतीय दर्शन के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड अग्नि (ऊर्जा/तेज) और सोम (शीतलता/अमूर्तता) का संतुलन है। लेख में दोनों के आंतरिक और बाह्य स्वरूप के इस विरोधाभासी संतुलन को बहुत सलीके से रेखांकित किया गया है। सौम्य स्त्री का आग्नेय पुरुष में आहुत होना और स्थूल स्वरूप का नष्ट होना वास्तव में अहंकार के विलय और दो चेतनाओं के एकीकरण का प्रतीक है, जो एक नई रचना को जन्म देता है। आत्मा का सूर्य लोक से पुरुष के माध्यम से स्त्री के “दसवें द्वार” में प्रवेश करना, जीव के अवतरण की एक उच्च आध्यात्मिक व्याख्या है। आदरणीय कोठारी जी का यह लेख मात्र भौतिक मिलन को नहीं, बल्कि सूर्य-चंद्र के इस दिव्य योग को सृष्टि के शाश्वत नियम और नव-प्रादुर्भाव के मूल आधार के रूप में स्थापित करता है। यह चिंतन गहरा और अत्यंत विचारणीय है।

- इंजी. विनोद नयन, साहित्यकार, जबलपुर