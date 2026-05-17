Jaipur Crime : शाबाश! जयपुर में रात में मनचले से भिड़ी युवती, पीछा कर आरोपी को पुलिस से पकड़वाया

वहीं दूसरी तरफ जयपुर पुलिस ने डिकॉय कार्रवाई करते हुए राह चलती युवती से छेड़छाड़ और पीछा करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम प्रशांत किरण ने बताया कि शुक्रवार को वैशाली नगर थाना क्षेत्र में महिला कांस्टेबल और चेतक जाप्ते को सादा वेश में तैनात किया गया था। इसी दौरान खातीपुरा तिराहे पर एक युवक युवती का पीछा करते हुए छेड़छाड़ करता मिला। पुलिस टीम ने आरोपी शांति नगर हसनपुरा निवासी पंकज पंवार (34 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है और उसके रिकॉर्ड की जानकारी कर रही है।