17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Crime : शाबाश! जयपुर में रात में मनचले से भिड़ी युवती, पीछा कर आरोपी को पुलिस से पकड़वाया

Jaipur Crime : शाबाश! जयपुर के श्याम नगर इलाके में देर रात स्कूटी सवार युवती से छेड़छाड़ करने वाले मनचले से डरने के बजाए पीड़िता ने उसका पीछा कर आरोपी को पुलिस से पकड़वाया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

May 17, 2026

Jaipur Crime Shyam Nagar area Police arrested accused of molesting a scooter riding girl

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Jaipur Crime : जयपुर के श्याम नगर इलाके में देर रात स्कूटी सवार युवती से छेड़छाड़ करने वाले मनचले को पुलिस ने 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में सबसे खास बात पीड़िता की बहादुरी रही, जिसने वारदात के बाद डरने के बजाय आरोपी का पीछा किया और पुलिस को अहम सुराग दिए। पुलिस ने आरोपी श्याम नगर निवासी सुनील कुमार को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल स्कूटी भी जब्त कर ली है।

पुलिस के अनुसार घटना 13 मई की अलसुबह करीब 3 बजे की है। पीड़िता स्वेज फार्म से स्कूटी पर घर लौट रही थी। इसी दौरान श्याम नगर क्षेत्र की सुनसान सड़क पर आरोपी ने उसकी स्कूटी के पास आकर छेड़छाड़ की और फरार हो गया। अचानक हुई घटना से सहमी युवती ने हिम्मत नहीं हारी और थोड़ी दूरी पर पुरानी चुंगी नाकाबंदी पॉइंट पर मौजूद गश्त अधिकारी व थानाधिकारी दलबीर सिंह को पूरी घटना बताई।

उसी रास्ते पर पहुंची, आरोपी दिखा

इसके बाद पीड़िता साहस दिखाते हुए वापस उसी रास्ते पर पहुंची, जहां आरोपी एक दुकान के बाहर खड़ा दिखाई दिया। युवती को देखकर आरोपी भागने लगा तो उसने शोर मचाते हुए अपनी स्कूटी से उसका पीछा भी किया। हालांकि आरोपी वहां से फरार हो गया, लेकिन पीड़िता की सतर्कता से पुलिस को जांच में अहम मदद मिली।

पुलिस ने दबोचा

महिला सुरक्षा को लेकर जारी सख्त निर्देशों के तहत पुलिस ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया। थानाधिकारी दलबीर सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। टीम में शामिल कांस्टेबल पवन कुमार ने इलाके के 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपी सुनील कुमार को चिह्नित कर दबोच लिया गया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है।

महिला से छेड़छाड़ करने वाला युवक गिरफ्तार

वहीं दूसरी तरफ जयपुर पुलिस ने डिकॉय कार्रवाई करते हुए राह चलती युवती से छेड़छाड़ और पीछा करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम प्रशांत किरण ने बताया कि शुक्रवार को वैशाली नगर थाना क्षेत्र में महिला कांस्टेबल और चेतक जाप्ते को सादा वेश में तैनात किया गया था। इसी दौरान खातीपुरा तिराहे पर एक युवक युवती का पीछा करते हुए छेड़छाड़ करता मिला। पुलिस टीम ने आरोपी शांति नगर हसनपुरा निवासी पंकज पंवार (34 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है और उसके रिकॉर्ड की जानकारी कर रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Summer Vacation : राजस्थान के शिक्षा विभाग का आदेश, शिक्षकों-कार्मिकों को लगा झटका, शिक्षक संगठन नाराज
भरतपुर
Rajasthan Summer Vacation Education Department new Order Teachers and staff were shocked

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 May 2026 06:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Crime : शाबाश! जयपुर में रात में मनचले से भिड़ी युवती, पीछा कर आरोपी को पुलिस से पकड़वाया

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में बनेगा देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब, UAE करेगा 3 लाख करोड़ का निवेश, 1.50 लाख हेक्टेयर जमीन चिन्हित

Jaisalmer Green Energy Hub
जयपुर

Monsoon 2026 Update: तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा मानसून, 6 दिन पहले पहुंचा अंडमान; जानें राजस्थान में कब होगी एंट्री?

south west Monsoon
जयपुर

पत्रिका मोहल्ला मीटिंग, नाई की थड़ी: पेयजल लाइनें बिछीं, लेकिन दो साल बाद भी नलों में नहीं आया पानी

Patrika Mohalla Meeting
जयपुर

शरीर ही ब्रह्माण्ड : एकत्व का सृजन मार्ग… आलेख पर प्रतिक्रियाएं

Gulab Kothari
जयपुर

Industrial Area: राजस्थान के इस शहर में 400 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को मिलेगा लाभ

Rajasthan Industry
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.