Monsoon 2026 Update: तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा मानसून, 6 दिन पहले पहुंचा अंडमान; जानें राजस्थान में कब होगी एंट्री?

राजस्थान की बात करें तो मौसम केंद्र जयपुर ने आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और चूरू में तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर और कोटा संभाग में भी तेज गर्मी का असर बना रहेगा। ऐसे में फिलहाल प्रदेशवासियों को गर्मी की मार झेलनी होगी, लेकिन मानसून की तेज रफ्तार ने राहत की उम्मीद जरूर जगा दी है।