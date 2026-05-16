16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Monsoon 2026 Update: तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा मानसून, 6 दिन पहले पहुंचा अंडमान; जानें राजस्थान में कब होगी एंट्री?

Monsoon 2026 Update: दक्षिण-पश्चिम मानसून की रफ्तार तेज हो गई है। इस बार मानसून सामान्य समय से पहले पहुंच रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, सामान्य से 6 दिन पहले शनिवार को अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर चुका है। जानें राजस्थान में मानसून की कब होगी एंट्री?

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

May 16, 2026

south west Monsoon

दक्षिण-पश्चिम मानसून अपडेट (फोटो-IMD)

जयपुर। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच राहतभरी खबर सामने आई है। दक्षिण-पश्चिम मानसून इस बार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और सामान्य समय से पहले दस्तक देने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ने तय समय से करीब छह दिन पहले शनिवार को अंडमान-निकोबार क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। इसके बाद अब लोगों की नजरें केरल और राजस्थान में मानसून की एंट्री पर टिकी हैं।

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार मानसून दक्षिण-पूर्वी अरब सागर, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर के कई हिस्सों, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और श्री विजयपुरम सहित अंडमान द्वीप क्षेत्र के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 3 से 4 दिनों में मानसून दक्षिण-पूर्वी अरब सागर, अंडमान सागर और पूर्वी-मध्य बंगाल की खाड़ी के शेष क्षेत्रों में भी तेजी से आगे बढ़ सकता है।

26 मई तक केरल तट पर पहुंच सकता है मानसून

मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार मानसून 26 मई तक केरल तट पर पहुंच सकता है, जबकि इसकी सामान्य तिथि 1 जून मानी जाती है। यानी इस बार मानसून करीब पांच दिन पहले केरल पहुंच सकता है।

राजस्थान में कब होगी मानसून की एंट्री

यदि यही रफ्तार बनी रहती है तो राजस्थान में भी मानसून सामान्य समय से पहले दस्तक दे सकता है। आमतौर पर प्रदेश में मानसून 25 जून के आसपास प्रवेश करता है, लेकिन इस बार इसके करीब पांच दिन पहले यानी 20 जून के आसपास पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

इन जगहों पर जमकर हो रही बारिश

पिछले दो दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास व्यापक बारिश दर्ज की गई है। साथ ही समुद्र तल से करीब 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक पछुआ हवाएं सक्रिय हैं। इन हवाओं की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है, जो मानसून की प्रगति के लिए अनुकूल संकेत माने जा रहे हैं।

मानसून से पहले भीषण गर्मी का अलर्ट

हालांकि मानसून के आने से पहले उत्तर और पश्चिम भारत को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। आईएमडी ने उत्तर-पश्चिमी और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में अगले कई दिनों तक लू चलने की आशंका जताई है।

राजस्थान मौसम अपडेट

राजस्थान की बात करें तो मौसम केंद्र जयपुर ने आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और चूरू में तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर और कोटा संभाग में भी तेज गर्मी का असर बना रहेगा। ऐसे में फिलहाल प्रदेशवासियों को गर्मी की मार झेलनी होगी, लेकिन मानसून की तेज रफ्तार ने राहत की उम्मीद जरूर जगा दी है।

ये भी पढ़ें

Weather: इस साल राजस्थान में अच्छी बारिश के संकेत, 27 साल बाद नौतपा पर बन रहा ये संयोग, जानें मानसून 2026 का अपडेट
कोटा
Rajasthan Weather

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मानसून

राजस्थान मानसून

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 May 2026 10:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Monsoon 2026 Update: तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा मानसून, 6 दिन पहले पहुंचा अंडमान; जानें राजस्थान में कब होगी एंट्री?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पत्रिका मोहल्ला मीटिंग, नाई की थड़ी: पेयजल लाइनें बिछीं, लेकिन दो साल बाद भी नलों में नहीं आया पानी

Patrika Mohalla Meeting
जयपुर

शरीर ही ब्रह्माण्ड : एकत्व का सृजन मार्ग… आलेख पर प्रतिक्रियाएं

Gulab Kothari
जयपुर

Industrial Area: राजस्थान के इस शहर में 400 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को मिलेगा लाभ

Rajasthan Industry
जयपुर

NEET Paper Leak : अब राजस्थान के BJP MLA के भतीजे का चयन चर्चा में, क्या है कोई 'बिवाल ब्रदर्स' कनेक्शन?

NEET Paper Leak Rajasthan Congress raising BJP MLA Mahendra Pal Meena Nephew Medical College Selection
जयपुर

Road Safety: अब बिना हेलमेट और गलत पार्किंग पर नहीं मिलेगी राहत, जयपुर में बड़ा अभियान शुरू

Jaipur Traffic
खास खबर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.