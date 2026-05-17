Patrika Amritam Jalam Abhiyaan : जयपुर में श्रमवीरों ने किया श्रमदान, तो ‘मुस्कुराने’ लगी 300 साल पुरानी बावड़ी

Patrika Amritam Jalam Abhiyaan : जयपुर में हाथों में झाडू और तगारियां, श्रमदान के लिए लगी कतारें और जल संरक्षण के नारों से गूंजता परिसर…शनिवार सुबह मानसागर झील के सामने स्थित परशुराम द्वारा की बावड़ी पर कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। मौका था पत्रिका के अमृतं जलम् अभियान के तहत इस साल शहर में अभियान की शुरुआत का। अभियान के तहत श्रमवीरों ने करीब एक घंटे तक बावड़ी परिसर में साफ-सफाई कर श्रमदान किया तो लगा कि ऐतिहासिक बावड़ी 'मुस्कुराने' लगी है।