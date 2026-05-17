राजस्थान पत्रिका के प्रॉपर्टी एक्सपो का आज अंतिम दिन, घर खरीदने और रियल एस्टेट निवेश का बड़ा मौका

होम लोन केवल वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि लोगों के अपने घर के सपने को साकार करने का मजबूत माध्यम बन चुका है। 'प्रॉपेक्स 2026' जैसे मंच ग्राहकों को बेहतर प्रॉपर्टी विकल्पों के साथ आसान और भरोसेमंद होम लोन सुविधाओं की जानकारी भी उपलब्ध करवाते हैं, जिससे घर खरीदने की प्रक्रिया अधिक सरल और सुविधाजनक बनती है।

-देबाशीष बक्शी, उप महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रमुख जयपुर, बैंक ऑफ बड़ौदा