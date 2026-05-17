17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान पत्रिका के प्रॉपर्टी एक्सपो का आज अंतिम दिन, घर खरीदने और रियल एस्टेट निवेश का बड़ा मौका

जयपुर में राजस्थान पत्रिका के प्रॉपर्टी एक्सपो ‘प्रोपेक्स 2026’ के अंतिम दिन भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जगतपुरा, टोंक रोड और शिवदासपुरा के प्रोजेक्ट्स में लोगों ने खास रुचि दिखाई। बजट फ्लैट, डुप्लेक्स और निवेश विकल्प आकर्षण का केंद्र रहे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

May 17, 2026

Rajasthan Patrika Property Expo 2026

प्रोपेक्स में पहुंचे लोग प्रॉपर्टी की जानकारी लेते हुए

जयपुर: राजस्थान पत्रिका के प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स की शनिवार को शुरुआत हुई। मालवीय नगर के होटल द ललित में दो दिवसीय प्रॉपर्टी एक्सपो के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और घर खरीदने से लेकर निवेश में रुचि दिखाई। किसी ने फॉर्म हाउस के लिए क्वेरी की तो किसी को डुप्लेक्स पसंद आया। बजट के फ्लैट भी ग्राहकों ने खूब देखे।

बता दें कि यहां ग्राहकों को जगतपुरा-टोंक रोड और शिवदासपुरा क्षेत्र के प्रोजेक्ट की जानकारी मिल रही है। रविवार को एक्सपो का अंतिम दिन है। सुबह 11 बजे से रात आठ बजे तक आवाजाही रही। ईवेंट मैनेजमेंट आईएफएफपीएल की ओर से किया जा रहा है।

अधिक जानकारी के लिए 9610447943 पर संपर्क किया जा सकता है। इससे पहले एक्सपो प्रोपेक्स का शुभारंभ सांसद मंजू शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से ग्राहकों को फायदा होता है। एक ही छत के नीचे सभी विकल्प मिल जाते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से चुनाव कर पाते हैं।

तेजी से बढ़ रही प्रोजेक्ट की डिमांड

जगतपुरा-टोंक रोड और शिवदासपुरा क्षेत्र रियल एस्टेट निवेश का नया हॉट-स्पॉट बनकर उभर रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट और टोंक रोड से सीधा जुड़ाव, बड़े शिक्षण संस्थान और स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण इन क्षेत्रों में आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है।

क्षेत्र में बढ़ता इन्फ्रा

  • कनेक्टिविटीः एयरपोर्ट और टोंक रोड से सीधा जुड़ाव और मेट्रो विस्तार
  • शिक्षाः बड़े शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय, स्टूडेंट हाउसिंग की बढ़ती मांग
  • स्वास्थ्यः प्रमुख अस्पतालों की मौजूदगी, नई स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास

अपार संभावनाएं

जगतपुरा, शिवदासपुरा और टोंक रोड पर रियल एस्टेट की अपार संभावनाएं हैं। प्रोपेक्स से क्षेत्र की बढ़ती मांग, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य की विकास योजनाओं को एक प्रभावशाली मंच मिलता है।
-विनोद गोयल, निदेशक, मंगलम ग्रुप

आयोजन केवल प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह शहर के भविष्य के विकास क्षेत्रों को नई पहचान देता है। निवेशकों और होमबायर्स को सही निर्णय लेने का अवसर प्रदान करते हैं और शहर के सुव्यवस्थित विकास को भी प्रोत्साहित करते हैं।
-रामबाबू अग्रवाल, निदेशक, मंगलम ग्रुप

लोगों को मिले बेहतर प्रॉपर्टी विकल्प

होम लोन केवल वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि लोगों के अपने घर के सपने को साकार करने का मजबूत माध्यम बन चुका है। 'प्रॉपेक्स 2026' जैसे मंच ग्राहकों को बेहतर प्रॉपर्टी विकल्पों के साथ आसान और भरोसेमंद होम लोन सुविधाओं की जानकारी भी उपलब्ध करवाते हैं, जिससे घर खरीदने की प्रक्रिया अधिक सरल और सुविधाजनक बनती है।
-देबाशीष बक्शी, उप महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रमुख जयपुर, बैंक ऑफ बड़ौदा

इस बार 'प्रॉपेक्स 2026' में राजधानी के तेजी से विकसित हो रहे रियल एस्टेट बाजार की प्रीमियम और योजनाबद्ध परियोजनाओं को करीब से समझने का अवसर मिलेगा। आधुनिक टाउनशिप, बेहतर कनेक्टिविटी और हाई अप्रिसिएशन संभावनाओं के कारण ऐसे प्रोजेक्ट्स आज निवेशकों और होमबायर्स दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
-संजीत सिंह, डायरेक्टर, मेफियर इन्फ्रा

ये भी पढ़ें

पिता IPS, मां डॉक्टर: बेटी ने MBBS के बाद पहले ही चांस में निकाली 58वीं रैंक, जानें राजस्थान की इस IAS का सफर
दौसा
Saumya Jha IAS

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 May 2026 08:03 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान पत्रिका के प्रॉपर्टी एक्सपो का आज अंतिम दिन, घर खरीदने और रियल एस्टेट निवेश का बड़ा मौका

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Update : आईएमडी की नई भविष्यवाणी, 18-22 मई से बदलेगा राजस्थान का मौसम, जानें मानसून पर नया अपडेट

Weather Alert IMD new forecast Rajasthan weather change 18-22 May know monsoon new update
जयपुर

राजस्थान में पेट्रोल पंपों की बड़ी चोरी उजागर: 7 संभागों में 16 नोजल सील; हर महीने 700 लीटर तक कम दे रहे थे पेट्रोल

Petrol Pump Fraud Rajasthan
जयपुर

Jaipur Crime : पेट दर्द ने खोला दरिंदगी का राज, 12 साल की बच्ची 7 माह की गर्भवती मिली, आरोपी हिरासत में

Jaipur Crime Stomach pain revealed secret raped 12-year-old girl found 7 months pregnant
जयपुर

Jaipur Crime : शाबाश! जयपुर में रात में मनचले से भिड़ी युवती, पीछा कर आरोपी को पुलिस से पकड़वाया

Jaipur Crime Shyam Nagar area Police arrested accused of molesting a scooter riding girl
जयपुर

राजस्थान में बनेगा देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब, UAE करेगा 3 लाख करोड़ का निवेश, 1.50 लाख हेक्टेयर जमीन चिन्हित

Jaisalmer Green Energy Hub
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.