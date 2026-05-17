Weather Update : आईएमडी की नई भविष्यवाणी, 18-22 मई से बदलेगा राजस्थान का मौसम, जानें मानसून पर नया अपडेट

Weather Update : मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में 18 से 22 मई के दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से सतही तेज हवाएं चल सकती हैं। आइएमडी जयपुर ने आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र के अनुसार, आगामी दिनों में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और चूरू जिले में तापमान फिर 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।