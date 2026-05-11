Gram Vikas Chaupal : राजस्थान के सीएम भजनलाल का बड़ा बयान, 17.50 लाख राजीविका महिलाओं में किसी का खाता एनपीए नहीं

Gram Vikas Chaupal : पुष्कर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए योजनाएं चला रही हैं। 17.50 लाख राजीविका महिलाओं में किसी का खाता एनपीए नहीं है। यह बात उन्होंने रविवार को पुष्कर के निकट कड़ैल गांव में रात्रि चौपाल में जनसुनवाई के दौरान कही। इस दौरान लखपति दीदी से संवाद करने के अलावा ग्रामीणों ने योजनाओं के लाभ और विभिन्न समस्याएं भी बताई।