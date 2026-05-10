Rajasthan Govt Job: राजस्थान में 2 भर्तियों से मिलेंगे 1874 थानेदार, नई अभ्यर्थना पर टिकी अभ्यर्थियों की नजर

रद्द हो चुकी एसआइ भर्ती में 859 पद हैं। पूर्व में यह परीक्षा 13 से 15 सितम्बर 2021 को कराई गई थी। इसमें 7 लाख 97 हजार 030 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। तीनों दिन प्रथम सत्र में 3 लाख 83 हजार 728 तथा द्वितीय सत्र में 3 लाख 83 हजार 235 अभ्यर्थी शामिल हुए। 4 लाख 14 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी थी।