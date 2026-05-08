Smart City: अजमेर भी कहलाएगा “झीलों की नगरी”, तीसरी बड़ी झील चौरसियावास के विकास का रोड मैप तैयार

Lake Development: अजमेर. अजमेर शहर को झीलों की नगरी के रूप में नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। शहर की तीसरी सबसे बड़ी झील चौरसियावास तालाब के समग्र विकास और सौन्दर्यीकरण का रोडमैप तैयार कर लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को तालाब क्षेत्र का निरीक्षण कर प्रस्तावित विकास कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को जल्द कार्ययोजना तैयार कर काम शुरू करने के निर्देश दिए।