राजस्थान: हरी सांगरी 250 तो सूखी 2500 रुपए तक बिक रही, इसलिए है लोगों की पहली पसंद

अजमेर जिले के रूपनगढ़ क्षेत्र में इन दिनों राज्य वृक्ष खेजड़ी पर सांगरी की बहार देखने को मिल रही है। खेतों में खेजड़ी के पेड़ों पर लगी सांगरी को ग्रामीण तोड़कर बाजार में बिक्री के लिए ला रहे हैं, वहीं घरों में सब्जी और अचार बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। पारंपरिक तरीके से कच्ची सांगरी को डालियों से तोड़कर घर लाया जाता है, जहां इसे साफ पानी से धोकर उबाला जाता है और फिर छाया में सुखाकर पूरे वर्ष उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाता है।