Rajasthan Govt Jobs 2026 : राजस्थान में जुलाई तक 9737 पदों की भर्ती परीक्षा, 5 लाख अभ्यर्थी आजमाएंगे किस्मत

साल 2026 के भर्ती कलेंडर में 12 हजार 143 पदों की परीक्षाएं शामिल की गई हैं। इनमें जनवरी से अप्रेल तक 2430 पदों की भर्ती परीक्षाएं हो चुकी हैं। अब मई से नवम्बर तक की 9713 पदों की भर्ती परीक्षाएं बाकी हैं। आयोग ने कलेंडर में 29 नवम्बर, 6 और 27 दिसम्बर की तिथियां अन्य परीक्षाओं के लिए आरक्षित कर रखी हैं।