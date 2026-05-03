Ajmer Crime: जयपुर के बाद अब अजमेर में दिनदहाड़े युवती से छेड़छाड़! वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप

बता दें कि पिछले महीने जयपुर के मालवीय नगर क्षेत्र में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी राहुल गुर्जर सुर्खियों में आया। आरोपी राहुल गुर्जर ने मुरैना की कोर्ट में जाकर सरेंडर किया था। राहुल ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कोर्ट पहुंचने से पहले हुलिया बदल लिया था। वायरल वीडियो में वह दाढ़ी-मूंछ में नजर आया था, लेकिन सरेंडर से पहले उसने क्लीन शेव करवा ली, ताकि उसे आसानी से पहचाना न जा सके। पुलिस आरोपी राहुल घुरैया को ग्वालियर के मुरैना से प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर लेकर आई थी। इसके बाद आरोपी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए थे।