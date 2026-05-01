Rajasthan Political Controversy: दिल्ली की CM पर अश्लील टिप्पणी, गुस्साए भाजपाइयों ने थाने में आरोपी पर फेंकी स्याही

दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री पर कांग्रेस के आईटी प्रकोष्ठ के कथित पदाधिकारी पीयूष सुराणा ने सोशल मीडिया पर अभद्र व अश्लील टिप्पणी की है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए। आरोपी को सबक सिखाया है। भविष्य में भी कोई ऐसी हिमाकत करेगा। उसको भी मातृ शक्ति ऐसा ही जवाब देगी। कांग्रेस को भी ऐसे व्यक्ति और उसके कृत्य की भर्त्सना करनी चाहिए।

-भारती श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा अजमेर