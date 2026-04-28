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Science Park: 42 करोड़ लागत से बन रहा साइंस पार्क, नाममात्र होगी एन्ट्री फीस, ग्रुप में आए स्कूली बच्चों को मिलेगा मुफ्त प्रवेश

Science Activity: साइंस पार्क में ऑडिटोरियम, प्लेनेटोरियम, एक्सबिशन हॉल तथा सेमिनार कक्ष जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां विज्ञान आधारित प्रदर्शनी, शैक्षणिक गतिविधियां और वैज्ञानिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

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अजमेर

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Rajesh Dixit

Apr 28, 2026

Rajasthan Science Park: अजमेर. अजमेर शहर में शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पंचशील क्षेत्र में करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक साइंस पार्क का निर्माण कार्य तेजी से जारी है।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को पंचशील नगर में निर्माणाधीन साइंस पार्क का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान साइंस पार्क को अत्याधुनिक सुविधाओं से विकसित किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को विज्ञान को व्यवहारिक रूप में समझने का अवसर मिलेगा। यह प्रोजेक्ट अजमेर को नया शैक्षणिक और पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

साइंस पार्क में ऑडिटोरियम, प्लेनेटोरियम, एक्सबिशन हॉल तथा सेमिनार कक्ष जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां विज्ञान आधारित प्रदर्शनी, शैक्षणिक गतिविधियां और वैज्ञानिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। विद्यार्थियों के लिए साइंस पार्क की एंट्री फीस नाममात्र रखी जाएगी, जबकि समूह में आने वाले स्कूली बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को समान अवसर मिल सकेंगे।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि निर्माण कार्य अगले एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साइंस पार्क के विकसित होने से अजमेर में नया टूरिस्ट प्लेस तैयार होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और शहर की पहचान शिक्षा व विज्ञान के केंद्र के रूप में मजबूत होगी।

देवनानी ने कहा कि यह साइंस पार्क अजमेर के भविष्य की नींव है। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। बच्चों को साइंस से जुड़ी जानकारियों में पूर्णतः अपडेट रहना चाहिए अजमेर के विद्यार्थियों और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए यह साइंस पार्क नई जानकारियों का एक पूरा जहां खोलेगा। यहां साइंस से जुड़ी जिज्ञासाओं को समाधान होगा। बच्चों अपने आपको एक नई जानकारी से रूबरू जाएंगे।

देवनानी ने कहा कि अजमेर का साइंस पार्क पर्यटन और रोजगार की दृष्टि से भी नई राह खोलेगा। यहां आने वाले पर्यटक होटल, परिवहन और खाद्य पदार्थों के व्यापार के लिए नए अवसर बनाएंगे। यह स्कूलों में भी एक नई सोच को बढ़ावा देगा। देवनानी ने कहा कि अजमेर का साइंस पार्क कई तरह से अनूठा होगा। इसमें एक ऑडिटोरियम, एक साइंस एक्टिविटी लैब, गार्डन, प्रशासनिक भवन, आउटडोर मॉडल, मॉडल डेवलपमेंट लैब और एक्टिविटी एरिया भी होगा।

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Published on:

28 Apr 2026 10:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Science Park: 42 करोड़ लागत से बन रहा साइंस पार्क, नाममात्र होगी एन्ट्री फीस, ग्रुप में आए स्कूली बच्चों को मिलेगा मुफ्त प्रवेश

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