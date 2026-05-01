पति के निधन के बाद बच्चों को मजदूरी करके पढ़ाया, बेटे ने हासिल की सरकारी नौकरी, रुला देगी ये 4 संघर्ष की कहानियां

शंकरनगर निवासी 70 वर्षीय सरोज देवी बचपन से बीड़ी बनाने का काम कर रही हैं। रोजाना करीब 1000 बीड़ी बनाने पर 170 रुपए मिलते हैं, जिनसे घर खर्च चलता है। वे बताती हैं ‘करीब 60 साल से बीड़ी बना रही हूं। कभी 10 रुपए में 1000 बीड़ी भी बनाई थीं।’ 25 साल की उम्र में पुत्र विजय की बीमारी से मृत्यु हो गई। एक बेटी की भी असमय मौत हो चुकी है। बाकी तीन बेटियां विवाहित हैं। सरोज के पति सूरज (75) ब्रास बैंड में काम करते थे। वे बताते हैं ‘शादी समारोह में 500 रुपए प्रतिदिन मिलते थे। पत्नी के बीड़ी बनाने से घर चलाने में सहारा मिला है।