1 मई 2026 से बदलेंगे 7 बड़े नियम: UPI, LPG सिलेंडर, बैंकिंग और ट्रेडिंग पर असर, आपकी जेब पर पड़ेगा बोझ

जयपुर: 1 मई 2026 से राजस्थान समेत देशभर में बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, घरेलू जरूरतों, निवेश और शेयर बाजार से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार की अन्य एजेंसियों द्वारा लाए गए ये बदलाव सुरक्षा मजबूत करने, सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने, काले धन पर अंकुश लगाने और वित्तीय बाजारों में अनुशासन लाने के उद्देश्य से किए गए हैं।