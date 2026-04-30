Weather Update 30 April : राजस्थान में 2 पैटर्न सक्रिय, दूसरे पैटर्न से बदल रहा लगातार मौसम, जानें नए अपडेट

Weather Update 30 April : मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश राजस्थान के कोटा में 20.6 मिलीमीटर दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने गुरुवार को भी 9 जिलों में बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में राज्य में कहीं कहीं ऊष्णरात्रि दर्ज होने के साथ ही कहीं कहीं पर मेघगर्जन और तेज़ झोंकेदार हवाओं के साथ हल्की बारिश/बूंदाबांदी दर्ज की गई। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक बारिश कोटा में 20.6 मिलीमीटर दर्ज की गई।