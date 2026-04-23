PM Kusum Yojana : फ्री सोलर पंप से डूंगरपुर के जनजाति किसानों के जीवन में आया बड़ा बदलाव, बिजली संकट हुआ दूर

PM Kusum Yojana : डूंगरपुर जिले में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जनजाति किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। नि:शुल्क सोलर पंप मिलने से अब किसानों को बिजली संकट से मुक्ति मिल गई है और खेतों में सिंचाई सुगम होने से फसलें लहलहाने लगी हैं। पिछले दो वर्षों में जिले के 1168 जनजाति कृषकों को सोलर पंप उपलब्ध कराए गए हैं। इससे विशेष रूप से गर्मी के मौसम में, जब तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच जाता है, तब भी किसानों को निर्बाध बिजली मिल रही है और उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।