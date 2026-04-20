Mangla Pashu Bima Yojana : राजस्थान में 19.37 लाख पशुओं का फ्री बीमा, मृत्यु पर मिलेंगे ₹40 हजार, पशुपालकों की बल्ले-बल्ले

योजना के तहत प्रदेश में 42 लाख दुधारू पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 21 लाख के लक्ष्य से दोगुना है। बीमा एक वर्ष के लिए मान्य होगा और इसे अगले वर्ष नवीनीकृत कराया जा सकेगा। पशुपालकों को किसी प्रकार का प्रीमियम नहीं देना होगा। बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र और दुग्ध उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 40 हजार रुपए तय की गई है।