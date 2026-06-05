Bharatpur : नदबई में तेज आंधी से निर्माणाधीन दीवार गिरी, महिला की मौत, दिव्यांग पुत्र घायल

Bharatpur : भरतपुर के नदबई उपखंड क्षेत्र के गांव झोरौल में गुरुवार रात मौसम के बदले मिजाज ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। तेज आंधी के बीच एक निर्माणाधीन दीवार भरभराकर गिर गई, जिसके नीचे दबने से 55 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका दिव्यांग पुत्र घायल हो गया। इस घटना की जानकारी के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। साथ ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव झोरौल निवासी इंद्रा देवी (55 वर्ष) पत्नी दिलीप के घर के बाहर पशुओं के लिए दीवार और टीन शेड का निर्माण कार्य चल रहा था। हाल ही में बनाई गई यह दीवार पूरी तरह मजबूत नहीं हो पाई थी।