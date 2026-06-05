Rajasthan : भरतपुर बनेगा कौशल विकास का मॉडल जिला, जानिए क्या होगा फायदा

Rajasthan : कौशल विकास एवं रोजगार के क्षेत्र में भरतपुर को देश के चुनिंदा पायलट प्रोजेक्ट जिलों में शामिल किया गया है। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर से संचालित स्किल डेवलपमेंट फोर यू कार्यक्रम के तहत युवाओं की क्षमता, रुचि और स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। कौशल विकास मंत्रालय के सलाहकार एवं सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. आई.वी. सुब्बाराव ने गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन के साथ बैठक कर जिले में कौशल विकास और रोजगार की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की।