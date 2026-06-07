Rajasthan : चर्चित जेंडर सर्जरी मामले में नया अपडेट, मेडिकल बोर्ड से कराया परीक्षण, छात्रा का दर्ज हुआ बयान

Rajasthan : भरतपुर में नाबालिग छात्रा को कथित रूप से बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाने और उसके दोनों स्तनों की सर्जरी कराए जाने के चर्चित मामले में जांच प्रक्रिया तेज हो गई है। शनिवार को छात्रा का मेडिकल बोर्ड से चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया तथा उसके न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए गए। मामले में पुलिस अब कथित मामी की भूमिका की गहन जांच की तैयारी कर रही है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजाराम भूतौली ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए छात्रा के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए गए है, ताकि घटनाक्रम के संबंध में न्यायिक स्तर पर तथ्य सामने आ सकें। साथ ही मेडिकल बोर्ड से छात्रा की चिकित्सकीय जांच भी कराई है। फिलहाल छात्रा को सुरक्षा और देखभाल के लिए बालिका गृह में रखा गया है।