Rajasthan DNT Samaj : वंचित वर्गों का फूटा गुस्सा, 1 जुलाई को जयपुर में महापड़ाव का ऐलान, समाज ने मांगा आरक्षण

इसी क्रम में राष्ट्रीय पशुपालक संघ के जिलाध्यक्ष दीपक रेबारी ने युवाओं को आह्वान करते हुए कहा कि सभी युवा साथी तब तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे, जब तक कि हमें हमारा वाजिब हक नहीं मिल जाता। डीएनटी संघर्ष समिति के सह-अध्यक्ष कालूराम योगी ने कहा कि इस लड़ाई में अब केवल डीएनटी समाज ही नहीं, बल्कि समाज के अन्य सभी वंचित वर्ग जैसे- वंचित ओबीसी, वंचित एससी एवं वंचित एसटी वर्ग भी पूरी तरह शामिल हो गए हैं। इन सभी वंचित वर्गों की एकजुट मांग है कि देश और राज्य में 'आरक्षण का उप-वर्गीकरण' अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए। युवा अध्यक्ष भरत सराधना ने कानूनी पहलू की ओर ध्यान आकर्षित किया।