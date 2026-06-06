Rajasthan Cheap Electricity : सौर ऊर्जा से राजस्थान के उद्योगों को मिलेगी सस्ती बिजली, जल्द आएगा नया फॉर्मूला

Rajasthan Cheap Electricity : उद्योगों को अपेक्षाकृत सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए नई टैरिफ व्यवस्था लाने पर मंथन किया जा रहा है। प्रस्तावित मॉडल के तहत दिन के समय, जब सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन अधिक रहता है और बिजली की उपलब्धता पर्याप्त होती है, तब उद्योगों को कम दर पर बिजली दी जा सकती है। मकसद है कि अक्षय ऊर्जा के बेहतर उपयोग के साथ उद्योगों की उत्पादन लागत कम करना है। इससे दिन में उपलब्ध अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर उद्योग अपनी गतिविधियों को कम दर वाले समय में संचालित कर बिजली खर्च घटा सकेंगे।