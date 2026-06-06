Rajasthan : एनसीआर से बाहर होंगे भरतपुर व अलवर जिले! 5 साल से अटका है प्रस्ताव, जानिए क्या है मामला

Rajasthan : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की सीमा 100 किमी करने का प्रस्ताव पांच वर्ष से कागजों में अटका हुआ है। केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकार होने के बाद भी यह प्रस्ताव अब तक स्वीकृत नहीं हो पाया है। इससे एनसीआर के दायरे में आ रहे क्षेत्रों में पाबंदियों का असर विकास कार्यों व उद्योग-धंधों पर पड़ रहा है। एनसीआर के तहत फिलहाल 22 जिले हैं, जिनमें हरियाणा के 13, उत्तर प्रदेश के सात और राजस्थान के दो जिले भरतपुर और अलवर है। 17 दिसंबर 2021 को बोर्ड ने 2041 के मास्टर प्लॉन का ड्राफ्ट मंजूर किया था। इसमें केन्द्र सरकार ने यह तय किया था कि दिल्ली के राजघाट से 100 किलोमीटर दूर तक ही एनसीआर का क्षेत्र होगा जो मेरठ तक होगा। इस आदेश से भरतपुर व अलवर जिला एनसीआर से बाहर हो जाएंगे।