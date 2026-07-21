Rajasthan: 10वीं के छात्र ने की आत्महत्या; पिता ने मांगी न्याय की भीख, कहा-‘साहब! मेरे मासूम को इंसाफ दिला दो’

Bharatpur News: भरतपुर। जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र के गांव नगला भवरा में 10वीं कक्षा के एक 15 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों की लगातार मिल रही धमकियों और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर छात्र ने यह आत्मघाती कदम उठाया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना पर चिकसाना थाना पुलिस आरबीएम अस्पताल पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया।