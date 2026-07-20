गुजरात: 4 साल की बच्ची की अपहरण के बाद हत्या, कस्टडी से भाग रहे आरोपी का पुलिस ने किया एनकाउंटर

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना सोमवार सुबह उस वक्त हुई जब आणंद लोकल क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी सुरेश को पूछताछ के लिए ले जा रही थी। रास्ते में आरोपी ने उल्टी आने की बात कही, जिस पर पुलिस वैन को सड़क किनारे रोका गया। गाड़ी से बाहर निकलते ही आरोपी ने अचानक चाकू निकालकर साथ चल रहे पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और भागने की कोशिश की।