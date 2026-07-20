Ahmedabad: रामोल पटाखा फैक्टरी विस्फोट मामले में दो आरोपियों का सात दिन के रिमांड पर भेजा

इसके अलावा आरोपियों की ओर से और कहीं अन्य जगह पर ऐसी और पटाखा फैक्टरी चलाई जा रही हैं या नहीं, अन्य किसी स्थान पर विस्फोटक पदार्थ छिपाए हैं या नहीं? पटाखा फैक्टरी में रखे गए श्रमिकों का हाजिरी और माल के स्टॉक का रजिस्टर व अन्य दस्तावेजी सबूत जुटाने हैं। कारखाने में किस प्रकार से पटाखे बनते थे। श्रमिकों के वेतन देने, कच्चा माल खरीदने के जरूरी रकम कहां से जुटाते थे। इन सभी की जानकारी के लिए पुलिस हिरासत की जरूरत है। आरोपियों को फैक्टरी ले जाना जरूरी है, जिसके लिए दोनों की उपस्थिति जरूरी है। श्रमिकों के वेतन देने, कच्चा माल खरीदने के जरूरी रुपए यह कहां से जुटाते थे, इसकी जांच भी करनी है। इसके लिए 14 दिन के रिमांड की मांग की गई थी।