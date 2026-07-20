वडोदरा में दो जगह से 70 लाख की शराब जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार

वडोदरा. ग्रामीण पुलिस ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर और शहर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शहर में कुल दो जगह पर कार्रवाई करते हुए 70 लाख रुपए से अधिक की शराब जब्त की। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जबकि एक आरोपी फरार हो गया।

जानकारी के अनुसार, वडोदरा ग्रामीण पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) की टीम ने ऑपरेशन पराक्रम के तहत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर मिनी ट्रक से 69 लाख रुपए से अधिक की शराब की 55,296 बोतलें जब्त कीं। एलसीबी के पुलिस निरीक्षक पी.जे. खरसाण के मार्गदर्शन में टीम भादरवा थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर गश्त कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर दोडका गांव की सीमा में नाकाबंदी की। भरूच से अहमदाबाद की ओर जा रहे संदिग्ध मिनी ट्रक को आता देख टीम ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक दोडका टोलनाका से पहले सड़क किनारे मिनी ट्रक छोड़कर फरार हो गया। टीम ने शराब, मिनी ट्रक, जीपीएस ट्रैकर, तिरपाल और रस्सी सहित कुल 84.19 लाख रुपए का मुद्दामाल जब्त किया। फरार चालक, शराब आपूर्तिकर्ता और इसे मंगवाने वाले आरोपियों के खिलाफ भादरवा थाने में मामला दर्ज किया गया।