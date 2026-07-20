गुजरात एटीएस की टीम ने संदिग्ध आतंकियों के साथ पाटण में की जांच

अयूब घर की छत पर बैठकर विस्फोटक पाउडर बनाता और वहीं पर छिपाकर रखता था।उल्लेखनीय है कि 15 जुलाई को एटीएस की टीम ने पाटण जिले की सिद्धपुर तहसील के चाटावाडा निवासी बिलाल को अहमदाबाद के कठवाडा से पकड़ा था। खडियासण गांव के कडीवाल और खळी गांव के सुणसरा, बनासकांठा जिले की वडगाम तहसील के छापी निवासी शफीअ मुखी उर्फ शफी छापी (21) और पाटण जिले की सरस्वती तहसील के हैदरपुरा गांव निवासी मो.हसन करडिया उर्फ हसन हैदरपुरी (20) को गिरफ्तार किया था। आरोपी फिलहाल आठ दिनों के पुलिस रिमांड पर हैं। ऐसे में इनकी पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर एटीएस की टीम एक के बाद एक कड़ी को जोड़ने और उसके अनुरूप सबूत जुटाने में लगी है। इसी सिलसिले में सोमवार को एटीएस की टीम आरोपियों को लेकर पाटण जिले में जांच को पहुंची थी।