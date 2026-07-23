भरतपुर: ‘साहब, ऑपरेशन कर दो…’ पति गिड़गिड़ाता रहा, डॉक्टरों ने नहीं सुनी! गर्भ में नवजात की मौत; पहले भी खोए थे 2 बच्चे

भरतपुर: राजस्थान के भरतपुर स्थित जनाना अस्पताल में एक बार फिर चिकित्सीय लापरवाही और अव्यवस्था का गंभीर मामला सामने आया है। अस्पताल में भर्ती कराई गई एक गर्भवती महिला के गर्भ में ही नवजात शिशु की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन व हंगामा किया। पीड़ित परिवार ने डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारियों पर गंभीर लापरवाही बरतने के साथ-साथ ऑपरेशन के नाम पर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया है।